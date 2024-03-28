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В Магаданской области 75-летний пенсионер оправдывал теракт в «Крокусе»

В Магаданской области пенсионера задержали за поддержку теракта в «Крокусе»

Жителя Магаданской области подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 75-летний мужчина опубликовал в мессенджере сообщение, в котором оправдывал действия совершивших теракт людей. В беседе со специалистами россиянин заявил, что в публикации высказывал желание видеть больше пострадавших в «Крокус Сити Холле» и назвал гостей комплекса «дармоедами».

Мужчину оперативно задержали. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщается в публикации.

Россиянину грозит до семи лет лишения свободы.

Комментарий мужчина опубликовал под новостями о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в зал, где люди ожидали концерта группы «Пикник» и открыли по поклонникам музыкантов стрельбу. Во время теракта пострадали 360 человек.

Ранее в Липецкой области прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокус Сити Холле» на стриме.

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