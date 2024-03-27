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Яхтсмен Конашенок объяснил свои спорные посты о теракте

Конашенок в суде заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок в суде заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам задержанного, он не знал, что его посты вызовут такую реакцию, а разместил их, потому что был шокирован произошедшим.

«Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы более масштабные на других площадках. Безусловно, я жалею, что я так [сформулировал], потому что не рассчитывал, что она вызовет такую реакцию», — поделился Конашенок.

До этого в отношении 41-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Его также арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. При задержании мужчина кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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