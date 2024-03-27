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В отношении автора скандальных постов о «Крокусе» возбуждено уголовное дело

СК предъявил обвинение автору постов о «Крокусе» за оправдание терроризма

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

В отношении автора скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка возбуждено дело по статье о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в Telegram.

«Следственным отделом предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

26 марта сообщалось, что Николая Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. При задержании мужчина «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью».

До этого стало известно, что Конашенок, заявивший после теракта в «Крокус Сити Холле», что террористы выбрали не ту площадку, был задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. Против него возбудили уголовное дело.

Мужчина заявил, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. По его утверждению, те мыслили «мелковато», устроив стрельбу именно на концерте «Пикника». После этого гендиректор «Новой Голландии» Шатуновская уволилась со своего поста и осудила слова супруга.

Ранее Конашенок извинился за слова о теракте в «Крокусе».

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