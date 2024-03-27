Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкирского блогера задержали за стримы о теракте в «Крокусе»

Башкирский блогер, задержанный за высказывания о теракте в «Крокусе», извинился

Полиция задержала жителя Башкирии Рустама Абсалямова — его подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ», — рассказали журналистам.

По версии следствия, блогер провел серию стримов, в ходе которых заявил, что траур из-за случившегося в «Крокус Сити Холле» есть только в Москве, которая является «отдельным государством». За свои слова Абсалямов уже принес публичные извинения и назвал собственные высказывания бесчеловечными.

До этого в России задержали бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка, который написал в соцсетях, что террористы из «Крокуса» выбрали «не ту площадку». На него также завели дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Отмечается, что во время задержания Конашенок находился в аэропорту Пулково и пытался улететь в Армению.

Ранее стало известно, сколько россиян столкнулись с мошенниками после теракта в «Крокус Сити».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами