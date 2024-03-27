Башкирского блогера задержали за стримы о теракте в «Крокусе»

Полиция задержала жителя Башкирии Рустама Абсалямова — его подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ», — рассказали журналистам.

По версии следствия, блогер провел серию стримов, в ходе которых заявил, что траур из-за случившегося в «Крокус Сити Холле» есть только в Москве, которая является «отдельным государством». За свои слова Абсалямов уже принес публичные извинения и назвал собственные высказывания бесчеловечными.

До этого в России задержали бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка, который написал в соцсетях, что террористы из «Крокуса» выбрали «не ту площадку». На него также завели дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Отмечается, что во время задержания Конашенок находился в аэропорту Пулково и пытался улететь в Армению.

Ранее стало известно, сколько россиян столкнулись с мошенниками после теракта в «Крокус Сити».