Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» включили в список террористов

Росфинмониторинг добавил декоратора и автора резонансных публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка в список террористов и экстремистов. Соответствующие записи появилась на сайте ведомства.

«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г.р., город Ленинград», — указывается в перечне.

В конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Конашенка.

Мужчина, заявивший после случившегося в «Крокусе», что террористы выбрали не ту площадку, был задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. За свои высказывания декоратора отправили в СИЗО, где он пробудет до 25 мая.

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Ранее Конашенок в суде заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте.