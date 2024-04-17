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Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» включили в список террористов

Росфинмониторинг внес декоратора Конашенка в реестр террористов и экстремистов

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Росфинмониторинг добавил декоратора и автора резонансных публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка в список террористов и экстремистов. Соответствующие записи появилась на сайте ведомства.

«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г.р., город Ленинград», — указывается в перечне.

В конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Конашенка.

Мужчина, заявивший после случившегося в «Крокусе», что террористы выбрали не ту площадку, был задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. За свои высказывания декоратора отправили в СИЗО, где он пробудет до 25 мая.

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Ранее Конашенок в суде заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте.

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