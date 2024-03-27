«Спасибо террористам, мне надо было побухать». Кого накажут за слова о «Крокусе» Нижегородскую школьницу лишили стипендии за ролик о «Крокусе»

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» по всей России и даже за ее пределами начались преследования лиц, оставлявших оскорбительные комментарии о теракте в соцсетях. Нижегородскую школьницу, сказавшую «спасибо террористам» за то, что мать не отправила ее в Москву, лишили стипендии и, по данным местных СМИ, отчислили из школы искусств. Мужа главы «Новой Голландии» Николая Конашенка, посчитавшего концерт «Пикника» «мелковатым» для атаки, Дзержинский суд Санкт-Петербурга сегодня арестовал на два месяца. Об этих и других случаях — в материале «Газеты.Ru».

Школьницу из Нижнего Новгорода лишили именной стипендии после публикации видеозаписи, на которой она поблагодарила террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, за возможность «побухать» и не ехать в столицу.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — говорит 15-летняя девочка в ролике.

«Спасибо террористам, которые пришли в «Крокус». Мне надо было побухать», — добавляет школьница.

Ранее ученица активно участвовала в различных конкурсах в области культуры, а также пыталась пройти отбор на телешоу музыкальных талантов «Голос». По итогам 2022–2023 годов она оказалась в числе 70 одаренных детей, которым вручили именные стипендии главы Нижнего Новгорода.

Как сообщил телеканал «Живем в Нижнем», после случившегося девочка больше не получает стипендию. Кроме того, руководство детской школы искусств, в которой она училась, заявило, что больше она у них не учится, передает ИА «Регнум».

В связи со скандалом школьница записала еще один ролик — на этот раз с извинениями. «Я приношу извинения за свой ужасный поступок. Я ни в коем случае не поддерживаю терроризм», — говорит она на камеру.

Родителей девочки уже привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Ошиблись в выборе»

Муж главы «Новой Голландии» Николай Конашенок написал после атаки 22 марта на «Крокус», что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. Нападавшие мыслили «мелковато», устроив стрельбу именно на концерте «Пикника», говорилось в его посте. Позже он опубликовал второе сообщение, в котором поинтересовался, почему террористы напали на людей именно на концерте такой «чудовищной группы», как «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива.

К настоящему моменту все эти сообщения уже удалены.

Гендиректор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская, проработавшая в проекте 13 лет, была вынуждена уволиться со своего поста из-за начавшегося скандала. В своем заявлении она назвала слова супруга «чудовищными, несовместимыми с человечностью высказываниями».

25 марта Конашенка задержали в аэропорту Пулково — он хотел улететь в Ереван. На следующий день его арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство, поскольку при задержании мужчина «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью».

СК России уже предъявил обвинение Конашенку по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Дзержинский суд Санкт-Петербурга 27 марта арестовал его на два месяца.

Журналистам в зале суда Конашенок заявил, что «не рассчитывал, что [его публикация] вызовет ту реакцию, которую она вызвала». По его словам, своими постами он лишь выражал озабоченность, что теракт может принимать другие, более масштабные формы, и был шокирован случившимся так же, как многие.

«Полночи о нем думала»

Жительница города Шахты Ростовской области Ольга Разинькова записала видеоролик, в котором заявила, как ей жаль задержанного террориста. «Я даже смотреть не могла, душа разрывалась. Хотелось сказать: оденьте на него куртку, мне его жалко. Полночи о нем думала. Он же человек», — говорит она на видео.

После того как на женщину, пожалевшую обвиняемого в теракте, обрушились с резкой критикой, она записала видеообращение к хейтерам, а также сообщила, что вместе с супругом готовит обращение в полицию. По мнению Разиньковой, комментаторы нарушили права человека и оскорбили ее.

«Я вам сказала, вы себя никак не спасете, суд будет по-любому», — подчеркнула она.

«Выпила, агрессия понеслась»

Жительница Липецкой области привлекла внимание правоохранительных органов, пытаясь оправдать в видеотрансляции в соцсетях теракт в Москве и призывая к насильственным действиям. По ее мнению, во время теракта «пострадало мало людей». Стримерша сравнивала ситуацию с атаками на Белгород, в которых гибнут местные жители.

Позже во время допроса полиции она объяснила, что на стриме была пьяной.

«Очень много выпила. Агрессия понеслась. Конечно, я не хочу, чтобы убивали людей. Вину свою признаю, сказала это от злости. Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме бы не сказала», — отметила липовчанка.

По информации местных СМИ, сын женщины принимает участие в СВО на Украине.

В соседней стране

Белорусские правозащитники сообщают о задержаниях белорусов за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле». Издание Citydog.io пишет, что минчанку Жанну Л., которая ведет свой кулинарный блог в TikTok, задержали ранее из-за ее слов о «Крокусе» и событиях на Украине. В настоящее время женщина находится на свободе, в каком статусе — неизвестно.

По информации портала, силовики начали угрожать ее сыну, который живет и работает в Москве: «Полагаем, что наши коллеги зададут ему несколько вопросов», — цитирует издание комментарий управления по борьбе с организованной преступностью.

За посты о «Крокусе» задержали также жителя Щучина, предъявив ему обвинения в экстремистской деятельности. Силовики выложили видеоролик с обыском дома у задержанного, а также видеоролик, на котором мужчина признается, что писал сообщения о теракте, так как не поддерживает проведение СВО на Украине.

В Минске также был задержан гражданин Украины, который живет в столице Белоруссии с конца 80-х. Он также дал признательные показания.

«В милиции оказался из-за негативного комментария по поводу теракта, произошедшего где-то там под Москвой, взорвали. Я написал, что я их не жалею», — говорит он на опубликованной силовиками видеозаписи.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям, позже в здании начался пожар. Число жертв теракта в «Крокусе» достигло 140, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В крайне тяжелом состоянии остаются четверо пациентов. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).