В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В конце октября россиян ожидает введение шестидневной рабочей недели, которая продлится с 28 октября по 2 ноября, сообщается на сайте Госдумы.

В субботу, 2 ноября, работникам предстоит выйти на работу из-за переноса выходного дня на 30 апреля, при этом этот рабочий день будет сокращенным. Ноябрь принесет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства, который выпадает на 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Согласно проекту праздничного календаря Минтруда в 2025 году предполагаются 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января и восемь нерабочих дней в мае.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом в январе в Госдуме не увидели необходимости в увеличении числа выходных. Депутат Светлана Бессараб напомнила, в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, это большая нагрузка на работодателей. По ее словам, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что очень накладно и для экономики, и для покупателя.

Ранее в России предложили сделать еще один зимний праздник нерабочим.