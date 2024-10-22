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Азамат Мусагалиев высказался о будущем КВН после ухода Маслякова

Комик Мусагалиев предположил, что КВН как движение угаснет

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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Азамат Мусагалиев выдвинул свои предположения о будущем КВН после ухода бессменного ведущего телеигры Александра Маслякова. На шоу Артемия Лебедева он предположил, что КВН продолжит существовать.

«Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — поделился мнением юморист.

По словам Мусагалиева, когда он начинал карьеру в КВН, участники передачи стремились «успеть поиграть при Маслякове», и ему это удалось.

Александра Маслякова не стало 8 сентября после борьбы с раком легких. Ведущему было 82 года. С 1964 по 2022 год он был ведущим КВН.

Накануне актер и музыкант Стас Ярушин вспомнил самый ценный совет, который ему дал Александр Масляков. Ярушин признался, что КВН научил его выходить на сцену с уверенностью в своем материале. По словам артиста, нужно верить в «любой бред», с которым ты выступаешь.

«Когда искренне, ментально поймешь, что ты говоришь со сцены, — это круто, тогда зрители тебя будут воспринимать», — поделился актер.

Ранее авторы «Бегущего по лезвию 2049» подали в суд на Илона Маска.

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