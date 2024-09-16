В Москве пройдет концерт к 95-летию Александры Пахмутовой

В концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии 16 сентября состоится юбилейный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой «В песне — жизнь моя». Об этом 94-летняя композитор и пианистка написала в своем Telegram-канале.

9 ноября ей исполнится 95 лет. Накануне концерта Пахмутова опубликовала видео с репетиций и поблагодарила всех ее участников.

На сайте филармонии отмечается, что в выступлении в том числе примут участие русский народный ансамбль «Россия» Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор, Большой детский хор им. Попова, оперные исполнители и другие артисты. Ведущим вечера будет заслуженный артист РФ Александр Олешко.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В пять лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». Наиболее известна по работе с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым: вместе они создали несколько сотен композиций, в том числе — «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Ранее композитор рассказал о встрече Пахмутовой с «братками».