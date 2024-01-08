Пока вы праздновали. Что произошло на каникулах Что случилось во время новогодних праздников: главные новости в России и мире

Новогодние праздники подошли к концу, и в это время вы, возможно, не следили за новостями. На этот случай «Газета.Ru» составила дайджест наиболее важных событий, произошедших во время каникул. Читайте в нашей подброрке об обстрелах Белгорода, землетрясении в Японии, авиакатастрофе в аэропорту Токио, гибели актера Кристиана Оливеры, морозах в России, коммунальном коллапсе в Подмосковье, скандале после госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина и последствиях «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Обстрелы Белгорода

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще 131 человек пострадал. В больницах Белгорода, по последним данным, остаются 68 пострадавших. 25 человек, находящихся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС России доставили в Москву.

RT со ссылкой на источники сообщил, что приказ об обстреле отдал лично президент Украины Владимир Зеленский . В Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали город двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire. Ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены системами ПВО, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом. На встрече с военными в госпитале имени А.А. Вишневского президент России подчеркнул, что действия ВСУ были целенаправленным ударом по гражданскому населению.

«Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня», — заявил Путин.

31 декабря в Минобороны России сообщили, что российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта. В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений украинских войск в Харькове.

С 30 декабря ВСУ непрерывно обстреливают Белгородскую область. 31 декабря по территории региона выпустили более 190 снарядов, 1 января — более 50 снарядов. 2 января ВСУ трижды обстреляли Белгород. В результате одной из атак погиб мужчина — снаряд упал и взорвался рядом с его автомобилем. Еще 11 человек пострадали.

Вечером 8 января обстрелы Белгорода и Белгородской области продолжились. «Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщило Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным «есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности».

Землетрясение в Японии

1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений. Самые сильные подземные толчки магнитудой 7,6 зафиксировали на полуострове Ното в префектуре Исикава. По данным Японского метеорологического агентства, это было самое мощное землетрясение в регионе за всю историю наблюдений с 1885 года . Подземные толчки ощущались также в Токио, Осаке и Киото.

Почти 60 тысяч жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей эвакуировали. Людей разместили в 955 эвакуационных центрах, рассказал генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В результате землетрясения повреждения получили множество домов, разрушены дороги и линии электропередачи. В наиболее пострадавшей от толчков префектуре Исикава, по данным экстренных служб, полностью или частично разрушено 1370 домов. Еще 300 пострадали из-за пожаров, которые возникли из-за толчков. В Исикаве по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством и водой, сообщается о нехватке топлива.

Повреждения также получило электрооборудование на атомной электростанции «Сика». Телеканал NHK сообщил, что на АЭС зафиксировали значительную утечку масла для охлаждения, однако угроз безопасности нет.

После землетрясения на западном побережье Японии объявили угрозу мощного цунами, но волны оказались не такими разрушительными. Высота самой большой достигла 1,2 метра. Цунами также прогнозировали в Хабаровском и Приморском крае и Сахалинской области, но позже угрозу отменили. Опасных волн зарегистрировано не было, сообщает ТАСС.

Жертвами землетрясения в Японии, по последним данным, стали 168 человек, пострадали еще 560. Пропавшими без вести числятся 323 человека.

Авиакатастрофа в аэропорту Токио

2 января в токийском аэропорту Ханэда пассажирский Airbus A350 столкнулся с Bombardier DHC8-300 береговой охраны Японии.

Ведомственный борт готовился к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Airbus прибывал из Саппоро.

Оба самолета после столкновения загорелись.

Пятеро из шести сотрудников береговой охраны, находившихся на борту Bombardier, погибли. Младшему из них было 27 лет, старшему — 56, сообщила NHK. Эвакуироваться из горящего самолета удалось лишь пилоту, он попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Airbus A350 было 379 человек, в том числе восемь детей. Они смогли покинуть горящий самолет с помощью аварийных надувных трапов. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 человек пострадали при аварии.

Гибель актера Кристиана Оливера

Издание Daily Mail сообщило, что 4 января трагически погиб 51-летний голливудский актер Кристиан Оливер (настоящее имя — Кристиан Клепсер) вместе с двумя дочерьми.

Частный самолет, на борту которого находился Оливер и его дочери — 10-летняя Мадита и 12-летняя Анник, вылетел из аэропорта имени Дж.Ф. Митчелла на острове Бекия. Воздушное судно направлялось в островное государство Сент-Люсия. Оттуда семья планировала вернуться в США.

Самолет рухнул в воду практически сразу. Причина крушения на данный момент неизвестна. Местное издание Searchlight пишет, что пилот заметил какие-то проблемы в полете и, уведомив диспетчеров, решил вернуться в аэропорт вылета. Больше на связь он не выходил.

Через какое-то время местные жители сообщили в полицию о падающем самолете. Очевидцы считают, что во время разворота воздушное судно не справилось с ветром, порывы подхватили его, и оно упало в воду. Жена актера Джессика Клепсер при этом заявила, что у самолета возникли проблемы с двигателем.

Первыми на поиски упавшего борта отправились рыбаки и пловцы-любители. Один из них сообщил, что все четверо пассажиров были пристегнуты. Рыбаки побоялись, что обломки унесет в открытый океан и, не дождавшись береговой охраны, решили самостоятельно поднять тела. Сам самолет планируется достать со дна в ближайшее время.

Кристиан Оливер известен по фильмам «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Операция «Валькирия»». Кроме этого, он также снялся в картине «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Последней его работой стала роль в фильме «Навсегда держи свой мир» (Forever Hold Your Peace) режиссера Ника Лиона.

Морозы в России

2024 год начался для жителей Европейской части России с похолодания. По данным Гидрометцентра России, температура опустилась в среднем на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

1 января в Москве объявили оранжевый уровень опасности. Ночь 4 января стала самой холодной в столице с 1982 года. Столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ опустился до минус 27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Подмосковье похолодало до минус 30.

Из-за аномальных погодных условий в Татарстане перекрыли участок трассы Казань — Буинск — Ульяновск, сообщило агентство ТАСС. Во Владимирской области из-за обледенения контактной сети встал поезд «Ласточка». В вагонах отключились свет и отопление. Люди провели на морозе около двух часов, прежде чем поезд вновь поехал.

Сильнейшие морозы зафиксировали ночью 6 января в Карелии, а также в Вологодской и Архангельской области. До минус 35-37°C опустилась температура в Ивановской, Костромской и Ярославской области.

В центральной части России морозы сохранились 8 и 9 января. Региональные управления МЧС Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областей объявили штурмовое предупреждение.

Коммунальный коллапс в Подмосковье

Ночью 4 января рекордное похолодание до минус 30 градусов Цельсия зафиксировали в Московской области. Теплотрассы и электроподстанции не выдержали такой нагрузки и массово повыходили из строя. На отсутствие тепла пожаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

По подсчетам Telegram-канала «Осторожно, новости», без отопления в Подмосковье остались в общей сложности 20 тысяч человек.

В самой тяжелой ситуация оказались жители Химок, писал Mash. Там в более чем сотне домов из-за сгоревшего трансформатора отключились тепло и свет, а водопровод и канализация замерзли.

В Подольске без отопления остались жители 170 домов в микрорайоне Климовск. Жители вышли на центральную площадь города с требование вернуть тепло в дома. Женщины с детьми и пенсионеры рассказали, что температура в их квартирах не превышает 10-ти градусов.

К этому привела крупная авария на теплотрассе от котельной Климовского патронного завода, на которой обнаружили три утечки. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушкин рассказал, что владелец котельной скрыл от властей информацию об аварии. О прорыве узнали только через сутки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет России с просьбой выйти в суд, чтобы котельную передали в эксплуатацию муниципальному предприятию. В главке СК РФ Московской области сообщили, что возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В частной организации, которая обслуживает котельную, прошли обыски — следователи изъяли техническую документацию и допросили руководство.

В прокуратуре Московской области сообщили, что ситуация с отоплением в некоторых городах улучшилась после вмешательства надзорного органа. Ремонтные работы провели в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Подмосковья. Подача отопления восстановлена в более 400 многоквартирных домов и 3 тыс. домовладений, в которых проживают больше 110 тысяч человек.

Ведомство вынесло 26 представлений в связи с нарушениям в поставках тепла, добавили в прокуратуре.

Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина

6 января стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин в первый день 2024 года попал в больницу ввиду «осложнений из-за незначительной плановой медицинской процедуры».

70-летний министр провел четыре дня в отделении интенсивной терапии в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера в штате Мэриленд.

При этом, как пишет Associated Press, в администрации президента США, Пентагоне, конгрессе и Совете национальной безопасности оставались в неведении госпитализации Остина. Не знал об этом и сам президент Джо Байден.

Остин признал, что ему следовало сообщить общественности о своей госпитализации.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом, — распространила пресс-служба Пентагона слова Остина. — Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации».

Сейчас министр обороны США все еще находится в госпитале, Пентагон пока не может назвать точную дату его выписки, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Пэт Райдер. Но, по словам Рэйдера, Остин «выздоравливает и находится в хорошем расположении духа».

«Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру», — проинформировал пресс-секретарь Пентагона.

Тем не менее, отсутствие на рабочем месте Остина вызвали широкий резонанс в США.

«Действия министра обороны совершенно неприемлемы. В то время как у нас есть союзники в Восточной Европе и в Израиле, находящиеся в состоянии войны, глава Пентагона выбыл из строя на несколько дней, а президент США ничего не знал об этом. Я думаю, это — нарушение обязанностей», — заявил экс-вице-президент США Майк Пенс.

«Голая вечеринка» Ивлеевой: последствия

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), явившийся на вечеринку в одном носке на половом органе, все еще находится под арестом. 5 января закончился его 15-дневный срок, однако на выходе из спецприемника №1 в Москве его вновь задержали и доставили в отделение полиции. Суд признал его виновным по административной статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

Член ОНК Алексей Лобарев побывал в спецприемнике №2 с инспекцией и пообщался с Васильевым. Тот рассказал, что после отсидки первого срока его еще и отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января.

«В день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК по здоровью», — говорится в публикации mk.ru.

Певец Филипп Киркоров заявил, что пожертвует гонорар за участие в «Новогодней маске» жителям Белгородской области, пострадавшим в результате украинских обстрелов, об этом певец написал на своей странице во «Вконтакте».

Накануне стало известно, что Первый канал вырезал выступления гостей скандальной вечеринки Филиппа Киркорова и Глюкозы из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом».

7 января Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где проходила вечеринка Ивлеевой, подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

Во время праздников в СМИ появились сообщения, что блогер Анастасия Ивлеева покинула Россию с «чемоданом денег», не выдержав травли после скандала с «голой вечеринкой». Однако затем, сама Ивлеева опровергла эту информацию, выложив видеоролик, где заявила, что находится в Санкт-Петербурге и празднует наступление нового года с семьей.