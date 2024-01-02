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Общество
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В Токио столкнулись самолеты. Погиб почти весь экипаж одного из них

При столкновении самолетов в аэропорту Токио погибли пять человек

В Японии пассажирский лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны в токийском аэропорту Ханэда. Погибли пять человек. Все погибшие находились в ведомственном самолете. Как минимум 17 из 379 человек, находившихся во втором самолете, получили лишь незначительные травмы, но смогли спастись из горящей машины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Столкновение произошло около 17:47 по местному времени (11:47 мск), сообщает Kyodo со ссылкой на министерство транспорта. Bombardier DHC8-300 береговой охраны Японии двигался по взлетно-посадочной полосе. Борт готовился к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Во время рулежки в него въехал Airbus A350, прибывающий из Саппоро. Оба самолета после столкновения загорелись.

«Я почувствовал толчок, как будто самолет столкнулся с чем-то при приземлении. Увидел искры за окном, салон наполнился газом и дымом», — цитирует одного из пассажиров рейса агентство Kyodo.

Пятеро из шести сотрудников береговой охраны, находившихся на борту Bombardier погибли. Младшему из них было 27 лет, старшему — 56, передает NHK. Эвакуироваться из горящего самолета удалось лишь пилоту, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Airbus A350 было 379 человек экипажа пассажиров, в том числе восемь детей. Большинство из них смогли покинуть горящий самолет с помощью аварийных надувных трапов. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 человек пострадали при аварии.

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Issei Kato/Reuters

Для ликвидации последствий ЧП привлекли более ста пожарных машин, также на место была направлена медицинская бригада.

Идет расследование

В министерстве транспорта Японии заявили, что причина аварии пока неизвестна. Расследуется, могла ли к столкновению привести работа диспетчерской службы аэропорта.

«(Из-за происшествия) аэропорт Ханеда закрыл все четыре свои взлетно-посадочные полосы, нарушив воздушное движение в один из самых загруженных туристических сезонов в году, когда многие люди возвращаются в родные города к своим семьям на новогодние праздники», — пишет Kyodo.

Три из четырех взлетно-посадочных полос, за исключением той, где произошло столкновение, были открыты около 21:30 (15:30 мск).

18 рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт Ханэда, были перенаправлены в другой аэропорт японской столицы — Нарита.

«Драгоценные жизни сотрудников»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил профильным министрам приложить все усилия для скорейшего расследования аварии и пообещал вскоре предоставить общественности информацию о столкновении.

«Крайне прискорбно, что прервались драгоценные жизни наших сотрудников. Мы выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил на пресс-конференции заместитель командира береговой охраны Японии Есио Сегучи (цитата по Kyodo).

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