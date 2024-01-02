В Токио столкнулись самолеты. Погиб почти весь экипаж одного из них

Столкновение произошло около 17:47 по местному времени (11:47 мск), сообщает Kyodo со ссылкой на министерство транспорта. Bombardier DHC8-300 береговой охраны Японии двигался по взлетно-посадочной полосе. Борт готовился к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.
Во время рулежки в него въехал Airbus A350, прибывающий из Саппоро. Оба самолета после столкновения загорелись.
«Я почувствовал толчок, как будто самолет столкнулся с чем-то при приземлении. Увидел искры за окном, салон наполнился газом и дымом», — цитирует одного из пассажиров рейса агентство Kyodo.
Пятеро из шести сотрудников береговой охраны, находившихся на борту Bombardier погибли. Младшему из них было 27 лет, старшему — 56, передает NHK. Эвакуироваться из горящего самолета удалось лишь пилоту, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Airbus A350 было 379 человек экипажа пассажиров, в том числе восемь детей. Большинство из них смогли покинуть горящий самолет с помощью аварийных надувных трапов. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 человек пострадали при аварии.
Для ликвидации последствий ЧП привлекли более ста пожарных машин, также на место была направлена медицинская бригада.
Идет расследование
В министерстве транспорта Японии заявили, что причина аварии пока неизвестна. Расследуется, могла ли к столкновению привести работа диспетчерской службы аэропорта.
«(Из-за происшествия) аэропорт Ханеда закрыл все четыре свои взлетно-посадочные полосы, нарушив воздушное движение в один из самых загруженных туристических сезонов в году, когда многие люди возвращаются в родные города к своим семьям на новогодние праздники», — пишет Kyodo.
Три из четырех взлетно-посадочных полос, за исключением той, где произошло столкновение, были открыты около 21:30 (15:30 мск).
18 рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт Ханэда, были перенаправлены в другой аэропорт японской столицы — Нарита.
«Драгоценные жизни сотрудников»
Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил профильным министрам приложить все усилия для скорейшего расследования аварии и пообещал вскоре предоставить общественности информацию о столкновении.
«Крайне прискорбно, что прервались драгоценные жизни наших сотрудников. Мы выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил на пресс-конференции заместитель командира береговой охраны Японии Есио Сегучи (цитата по Kyodo).