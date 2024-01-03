Здание автосалона Mercedes-Benz, поврежденное в результате обстрела, на Студенческой улице в Белгороде

«Тревожная эскалация»: ВСУ за утро выпустили по Белгороду 12 ракет Постпредство РФ: генсек ОБСЕ поддержала Киев, не осудив атаки по Белгороду

ВСУ утром 3 января снова обстреляли Белгородскую область. Минобороны РФ уточнило, что над регионом сбили 12 ракет. В Белгороде приостановили работу крупные торговые центры и сократили рейсы общественного транспорта. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к «немедленным шагам по деэскалации», однако генсек ОБСЕ Хельга Шмид не стала осуждать атаки ВСУ на мирное население. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 3 января над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО. Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что над территорией региона уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что было зафиксировано два обстрела. Ситуация в области продолжает оставаться напряженной.

Чиновник также отчитался о последствиях обстрелов 2 января. По его словам, в течение суток ВСУ выпустили по региону больше 50 снарядов. Есть разрушения и пострадавшие.

Последствия обстрелов Белгорода

В Белгороде после обстрелов нашли еще два неразорвавшихся боеприпаса в частном секторе, рассказал мэр Валентин Демидов. Он уточнил, что один снаряд взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны обезвредили на месте. Сейчас решается вопрос со вторым боеприпасом.

«Территории оцеплены. Люди в безопасности», — отметил градоначальник.

Мэр Белгорода попросил жителей города по возможности оставаться дома. Он сообщил, что крупные торговые центры ограничат работу 3 и 4 января. Власти региона также приняли решение о сокращении рейсов общественного транспорта в Белгородской агломерации из-за продолжающихся обстрелов.

Международная реакция

После крупной атаки 30 декабря, в результате которой погибли 25 человек, ВСУ регулярно обстреливают территорию Белгородской области. Второй массированный обстрел произошел 2 января — один человек погиб, еще 11 пострадали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения после ударов по России и Украине. Об этом сообщило подразделение в социальной сети X.

«Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — говорится в посте.

Пресс-служба организации отметила «тревожную эскалацию боевых действий», в результате которой погибли мирные жители в России и на Украине. Там подчеркнули, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты.

Генеральный секретарь ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Хельга Шмид, в отличие от Тюрка, заняла сторону Украины. Постоянное представительство Российской Федерации при организации сообщило, что она не стала осуждать атаки ВСУ на Белгород:

«Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей».

Обратный эффект для Киева

Обозреватель издания Asia Times считает, что президент Украины Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для своей страны, когда решил обстрелять Белгород. В публикации говорится, что «такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины» . Например, к прекращению поддержки Киева со стороны Запада из-за нежелания вступать в прямой конфликт с Россией.

Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать российские регионы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram о ночной атаке на город. 3 января об атаке на Курскую область также сообщил губернатор Роман Старовойт. В Железногорском районе в результате обстрела была повреждена подстанция. Из-за этого в Железногорске прорвало теплотрассу — без отопления остались 17 многоквартирных домов 14-го микрорайона. ТАСС ранее передавало, что в Курской области прогнозируют морозы до -23 °C.