Сотрудник аварийной службы микрорайона Климовск во время устранения последствий аварии, в результате которой без отопления остались жители микрорайона, 7 января 2024 года

В Подольске 170 домов остались без отопления. Владелец котельной скрыл аварию от властей В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в дома

В Подольске возбудили уголовное дело после того, как 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления. Владелец котельной, где произошел прорыв, об аварии не сообщил. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушкин рассказал, что о прорыве власти узнали только через сутки — от жителей пострадавших домов в соцсетях. Глава региона Андрей Воробьев попросил СК России обратиться в суд, чтобы объект передали в эксплуатацию властей Подмосковья.

В Подольске возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации по результатам доследственной проверки, сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области. Ранее проверку из-за перебоев в предоставлении электроэнергии, отопления и водоснабжения в Подмосковье организовала прокуратура Московской области.

Как рассказали в ГСУСК Подмосковья, в Подольске из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В итоге без горячей воды и отопления остались жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск.

Сейчас в организации, которая обслуживает котельную, проходят обыски, сотрудники СК России изымают техническую документацию и допрашивают руководство. Следователи выясняют причины и условия, приведшие к аварии.

170 домов без отопления

Об аварии стало известно 4 января. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что на территории Климовского патронного завода, где располагается котельная, обнаружены три утечки. Работы на теплотрассе завершили к утру 5 января. Вечером того же дня запустили резервный котел.

Аварийные бригады продолжали работу всю ночь 5 января. Однако система замерзла и при запусках новые прорывы появлялись на магистральной линии и в домах.

6 января из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске власти Подольска ввели в городе режим ЧС локального характера. Из-за прорыва без тепла оставались 170 домов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В микрорайоне развернули оперативный штаб по устранению последствий аварии. На время аварийных работ в Подольске организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность». Жителям пострадавших домов раздавали обогреватели, пледы и продукты. Две семьи разместили в муниципальной гостинице.

6 января удалось запустить один котел — к нему подключили 29 домов на улицах Заводская и Молодежная. 7 января заработал второй котел. Воробьев уточнил, что их мощностей достаточно, чтобы обогреть квартиры, где не было тепла.

«Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах (трубы и батареи), которые могли быть частично заморожены. Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее», — добавил губернатор.

Он также сообщил, что котельная, из-за которой произошел прорыв, находится во владении частной организации. Власти обратились к собственнику, однако он на обращения не ответил, на владельца и генерального директора выйти также не удалось. Поэтому Воробьев попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело и обратиться в суд.

«Для того, чтобы мы смогли взять в эксплуатацию [котельную], набрать персонал, полностью провести ревизию и дальнейшие работы», — объяснил губернатор.

Об аварии узнали через сутки

Дома в Климовске, где пропало тепло, отапливаются одной ведомственной котельной Климовского патронного завода. Это режимный объект (зона, на которой действуют особые пропускные условия для обеспечения повышенных мер безопасности), поэтому в рамках кампании по подготовке к зиме власти его не проконтролировали, рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушкин.

По его словам, предварительно, на котельной отключилось электричество и произошел гидроудар (скачок давления в какой-либо замкнутой системе, заполненной жидкостью). Владелец котельной об аварии не сообщил.

«Практически сутки власти находились в неведении, пока не получили обратную связь от жителей через соцсети», — отметил Хромушкин.

Над устранением последствий прорыва продолжают работать 150 человек. Вице-губернатор добавил, что жителям домов, где отключилось отопление, сделают перерасчет за тепло. Повышенные расходы на электричество включат в общую претензию к владельцам теплоснабжающей организации. Они должны будут компенсировать жителям все затраты.