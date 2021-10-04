Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Математическая модель подсказала, как усилить действие противовирусных вакцин 16:14
На Украине потребовали ввести санкции против Зеленского 16:14
Гастроэнтеролог сообщила, чем питаться в первые 10 дней после COVID-19 16:12
Таиланд начнет взимать с отдыхающих туристический сбор с 2022 года 16:10
Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности 16:08
В МИД оценили предложение «Талибана*» по сотрудничеству... 16:01
«Умнее гадости, которую творит»: Тигран Кеосаян — о проектах Ксении... 16:00
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с Дубовицкой 15:58
Оппозиция в Раде намерена расследовать офшорный скандал вокруг Зеленского 15:58
Тренер «Локомотива» Николич может возглавить клуб Серии А 15:57
Общество

«Видим очевидный рост заболеваемости»

Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»
В России нет ни одного региона, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Лишь в двух из них могут собираться от 1 тыс. до 3 тыс. человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За минувшие сутки в стране выявили 25 781 случай коронавируса — это максимум с января. Какие меры в связи с этим будут принимать власти — в материале «Газеты.Ru».

Массовые мероприятия фактически остановлены по всей России из-за ситуации с COVID-19, только в двух регионах местные власти разрешили проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня у нас нет ни одного субъекта РФ, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. И от 1 тыс. до 3 тыс. – разрешается всего в двух регионах», — рассказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как уточнили позже в Роспотребнадзоре, по состоянию на 1 октября в 48 субъектах разрешены массовые мероприятия с численностью до 500 человек, в 11 — до 1000. В качестве «пилотного варианта» при проведении «массовых спортивных мероприятий» было согласовано увеличение численности зрителей, но только при условии допуска зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течении последних шести месяцев заболевание.

По словам Поповой, ограничения из-за коронавируса в регионах, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением. Она также призвала организовать в России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 выросла в 67 регионах, и назвала ситуацию крайне напряженной.

Динамика распространения коронавируса вызывает беспокойство, отметил, в свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Много пациентов в больницах, в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — сказал глава правительства.

Создать стимулы

Для увеличения темпов вакцинации от коронавируса власти Москвы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса — об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», — рассказал он.

Кроме того, в ближайшее время в Москве откроют примерно 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. «Перспективным является увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами. Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование», — добавил Собянин.

Коронавирус наращивает темпы

В России за последние сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Прирост оказался максимальным со 2 января, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют более 25 тыс. случаев заражения.

Число летальных исходов COVID-19 за минувшие сутки возросло на 883. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,77%.

За последние 24 часа из больниц выписали 14 526 человек, проходивших лечение. Доля выздоровевших пациентов снизилась до уровня 88,6% от общего числа заразившихся. В целом более 950 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией сегодня получают медицинскую помощь, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ситуация в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу — рост госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 20%, сообщил Собянин. «Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», — сказал он.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 410, что стало максимумом с 17 июля. Две трети москвичей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили обе дозы вакцины.

«В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами и 73% - одним компонентом», — добавил Собянин.

Низкие темпы вакцинации

Комментируя последние данные по коронавирусу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рост числа заболевших и суточные максимумы по смертям связаны с низким темпом вакцинации от коронавируса.

«Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал представитель Кремля.

По его оценкам, причины низкого темпа вакцинации — недостаточно активная кампания по разъяснению о безальтернативности прививок.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указал, что лишь 2% вакцинированных от коронавируса россиян сегодня заболевают COVID-19.

«Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные», — сообщил он.

Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов – об этом накануне заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Жгли клетки перцем, давили пипеткой: за что дали «Нобеля» по медицине
Эксперт ФМБА рассказал, чем важно присуждение Нобелевской премии за рецепторы
Александр Цыпкин
«Проект Колотушкин, или Ковчег для белых»: продолжение «Идеального Че»
Александр Цыпкин эксклюзивно публикует в «Газете.Ru» отрывок из будущей книги
В тюрьме лучше: Саакашвили не согласен на экстрадицию на Украину
В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили
Оппозиция в Раде намерена расследовать офшорный скандал вокруг Зеленского
В Кремле оценили «досье Пандоры»
В ЕС прокомментировали возможность создания военной миссии на Украине
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Новости и материалы
Математическая модель подсказала, как усилить действие противовирусных вакцин
На Украине потребовали ввести санкции против Зеленского
Гастроэнтеролог сообщила, чем питаться в первые 10 дней после COVID-19
Таиланд начнет взимать с отдыхающих туристический сбор с 2022 года
Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности
В МИД оценили предложение «Талибана*» по сотрудничеству в экономике
«Умнее гадости, которую творит»: Тигран Кеосаян — о проектах Ксении Собчак
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с Дубовицкой
Тренер «Локомотива» Николич может возглавить клуб Серии А
Россиянам порекомендовали не пытаться вывезти из Египта гильзы и патроны
МЧС включит сирены для проверки готовности систем оповещения по всей России
Верховная рада готовится провести массовую амнистию
Трихолог посоветовала есть пармезан при выпадении волос после COVID-19
«Катастрофы не будет»: экономисты назвали последствия исчерпания запасов золота в России
РФС: Головин пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении
Карельская прокуратура лишила пьющих лодочников прав на управление водным транспортом
Суд продлил арест советнику главы Роскосмоса Сафронову
В торговых центрах и МФЦ Москвы будут бесплатно делать экспресс-тесты на COVID-19
Все новости
Robinson R-44 разбился в Подмосковье. Главное
Mash: при крушении вертолета в Подмосковье погибли брат и сестра
Покровитель «Некрополя». Что известно о деле бывшего главы Владивостока
Экс-мэра Владивостока задержали за взятки на 19,5 млн рублей
Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата
МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии
Новая ОС — новые ограничения. Стоит ли переходить на Windows 11
Что известно о Windows 11 накануне ее выхода
«Разногласия сняты»: ВОЗ передадут документы для признания «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница
Умер актер Андрей Дубовский
«Циркон» запустили с атомной подлодки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море
За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора
Спор вокруг школы Райкина вышел в судебную плоскость
Из Украины в Венгрию поступает газ. Но «Газпром» ни при чем
В «ГТС Украины» объяснили подачу газа в Венгрию реэкспортом
«Исключите молоко и котлеты»: что нельзя есть после COVID-19
Гастроэнтеролог Овчинникова призвала переболевших COVID-19 использовать «метод тарелки»
«Не надо из этого делать трагедию». Как Украина сбила российский Ту-154
20 лет назад у Крыма потерпел крушение российский самолет Ту-154
«Русские превзошли нас в отношении боевой силы»
Как адмирал Андрей Попов строил для России броненосцы лучше, чем у англичан
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях