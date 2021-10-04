Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах

В России нет ни одного региона, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Лишь в двух из них могут собираться от 1 тыс. до 3 тыс. человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За минувшие сутки в стране выявили 25 781 случай коронавируса — это максимум с января. Какие меры в связи с этим будут принимать власти — в материале «Газеты.Ru».

Массовые мероприятия фактически остановлены по всей России из-за ситуации с COVID-19, только в двух регионах местные власти разрешили проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня у нас нет ни одного субъекта РФ, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. И от 1 тыс. до 3 тыс. – разрешается всего в двух регионах», — рассказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как уточнили позже в Роспотребнадзоре, по состоянию на 1 октября в 48 субъектах разрешены массовые мероприятия с численностью до 500 человек, в 11 — до 1000. В качестве «пилотного варианта» при проведении «массовых спортивных мероприятий» было согласовано увеличение численности зрителей, но только при условии допуска зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течении последних шести месяцев заболевание.

По словам Поповой, ограничения из-за коронавируса в регионах, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением. Она также призвала организовать в России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 выросла в 67 регионах, и назвала ситуацию крайне напряженной.

Динамика распространения коронавируса вызывает беспокойство, отметил, в свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Много пациентов в больницах, в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — сказал глава правительства.

Создать стимулы

Для увеличения темпов вакцинации от коронавируса власти Москвы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса — об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», — рассказал он.

Кроме того, в ближайшее время в Москве откроют примерно 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. «Перспективным является увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами. Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование», — добавил Собянин.

Коронавирус наращивает темпы

В России за последние сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Прирост оказался максимальным со 2 января, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют более 25 тыс. случаев заражения.

Число летальных исходов COVID-19 за минувшие сутки возросло на 883. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,77%.

За последние 24 часа из больниц выписали 14 526 человек, проходивших лечение. Доля выздоровевших пациентов снизилась до уровня 88,6% от общего числа заразившихся. В целом более 950 тыс. человек с новой коронавирусной инфекцией сегодня получают медицинскую помощь, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ситуация в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу — рост госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 20%, сообщил Собянин. «Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», — сказал он.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 410, что стало максимумом с 17 июля. Две трети москвичей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили обе дозы вакцины.

«В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами и 73% - одним компонентом», — добавил Собянин.

Низкие темпы вакцинации

Комментируя последние данные по коронавирусу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рост числа заболевших и суточные максимумы по смертям связаны с низким темпом вакцинации от коронавируса.

«Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал представитель Кремля.

По его оценкам, причины низкого темпа вакцинации — недостаточно активная кампания по разъяснению о безальтернативности прививок.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указал, что лишь 2% вакцинированных от коронавируса россиян сегодня заболевают COVID-19.

«Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные», — сообщил он.

Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов – об этом накануне заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».