Проценко заявил о невозможности прогнозировать ситуацию с развитием COVID-19

Главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что специалисты не могут спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом. Об этом он сказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — ответил он на вопрос, будет ли этой осенью волна коронавируса такой же сильной, как в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в России обновился рекорд по количеству умерших от COVID-19, их число достигло 890. Также за прошедшие сутки в стране заразились вирусом 25 769 человек, выздоровели 15 391.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, ситуация стабилизируется лишь к середине декабря. Он считает, что в перспективе заболевших все еще «будет много», но тяжелых случаев будет фиксироваться меньше и меньше с каждой волной.