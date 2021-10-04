В России отменили массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на фоне роста числа случаев коронавируса массовые мероприятия по всей России ограничены. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране «крайне напряженная», заболеваемость выросла в 67 российских регионах.

Глава ведомства уточнила, что сейчас массовые мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешены лишь в двух регионах страны.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, среди вакцинированных коронавирусной инфекцией заражаются только 2%.

В России за последние сутки выявлен 25 781 случай заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавируса. За весь период умерло 210 801 человек, выздоровело 6 740 491 человек.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».