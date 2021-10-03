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Общество

«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области

Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору

«Область брошена на произвол судьбы. У нас нет ни губернатора, ни департамента здравоохранения», — так медики скорой помощи во Владимире объяснили свой отчаянный шаг, когда привезли больного с COVID-19 к зданию администрации региона. Власти никак не отреагировали. 1 октября глава области Владимир Сипягин написал заявление об отставке, которую пока не утвердил президент РФ. Вместе с губернатором свои должности покидают и его заместители — в том числе и чиновник, отвечавший за организацию медицинской помощи.

Пациентку с тяжелой формой COVID-19 во Владимирской области не смогли разместить в больнице из-за нехватки мест. Поэтому медики вечером 2 октября отвезли его к зданию областной администрации — «на прием» к главе региона Владимиру Сипягину, передает телеканал РЕН ТВ.

«Реанимационных мест нет вообще нигде. Автомобили скорой помощи заменяют стационары. Только так новые умирающие больные получают помощь от медиков, у которых заканчиваются лекарства, кислород и опускаются руки», — пишут «Владимирские новости».

По словам фельдшера скорой помощи Анны Митюковой, врачи пошли на такой шаг, потому что «реанимационного больного некуда положить». «Просто добавляем кислорода и гормонов подкалываем, чтобы сдержать сатурацию, чтобы она просто не рухнула до нулей», — объяснили врачи. Власти никак официально не отреагировали на ситуацию.

«Сначала мы стояли у больницы скорой помощи, там полтора часа ждали место, потом у шестой больницы. Примерно в 20:00 приехали к администрации. Мы не хайпили, как люди думают, мы просто стояли и ждали. Никакого протеста не было. Мы не шумели, мы просто хотели, чтоб нам спокойно помогли, мы хотели сделать это через СМИ. Область брошена на произвол судьбы. У нас нет ни губернатора, ни департамента здравоохранения», — цитирует медика «Подъем».

Место для пациентки все же нашли: в «ковидном» госпитале в микрорайоне Юрьевец, сообщает паблик «Подслушано во Владимире» во «ВКонтакте».

Митюкова рассказала, что госпитализация завершилась только к 4 часам утра 3 октября. «Мы положили пациентку не в реанимацию, как положено, потому что она была в тяжелом состоянии, а в обычную терапию, на кислороде», — добавила она.

«Даже хуже, чем летом»

Интересно, что эта же бригада минувшим летом уже привозила 53-летнего пациента с коронавирусом к зданию администрации, тогда в регионе тоже наблюдалась нехватка мест в стационарах.

В июне ситуацию удалось урегулировать – в течение нескольких часов пациенту нашли место в Муроме, расположенном в 130 км от областного центра.

Однако сейчас, как утверждают медработники, ситуация с реанимационными местами «даже хуже, чем летом», — рассказали медработники.

«Область брошена»

В минувшую пятницу действующий губернатор Владимирской области написал заявление об отставке – избравшийся в Госдуму Владимир Сипягин решил не отказываться от депутатского мандата. Документ уже находится в администрации президента, но соответствующий указ пока не подписан.

Вместе с Сипягиным свои посты покидают почти все его заместители, включая врио вице-губернатора Ольгу Гребневу, отвечавшую за организацию медицинской помощи в регионе.

О распространении коронавируса

Впервые с начала пандемии в России на уходящей неделе зарегистрировали более 6 тыс. летальных исходов COVID-19, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

За семь дней штаб зарегистрировал 6 018 смертей от нового заболевания. Предыдущий максимум — 5 682 умерших — был зафиксирован неделей ранее. В общей сложности из-за коронавируса умерли 209 918 россиян, уровень относительной летальности составил 2,77%.

На этой неделе в стране выявили 165 623 случая заражения — на 13,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Темпы роста заболеваемости растут: неделей ранее они составили 8,25%, а за неделю до этого — 5,8%.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам недели вырос до 1,12 — максимума с начала июля. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ситуация в больницах

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России выросло впервые за шесть недель. За последние семь дней в стране вылечился 121 361 человек против 105 922 за предыдущие. Тем не менее, доля выздоровевших продолжает падать — она снизилась с 89% в прошлое воскресенье до 88,7% в это.

На этом фоне продолжает быстро расти количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. По данным штаба, за неделю оно увеличилось до 650 653.

По информации Минздрава, под медицинским наблюдением из-за коронавируса или подозрения на него находятся около 900 тыс. россиян — на четверть больше, чем полмесяца назад. При этом в конце осени 2020 года количество таких пациентов превышало 1 млн.

Как заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, власти наращивают число специализированных больничных коек, и пока долю свободных мест удается удерживать на уровне 15%.

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