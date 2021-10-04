Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение ближайших полутора недель документы, необходимые для регистрации российского препарата «Спутник V», будут поданы во Всемирную организацию здравоохранения. Таким образом, процесс одобрения вакцины в ВОЗ будет перезапущен. По оценкам экспертов, это по сути означает восстановление туризма между Россией и европейскими странами.

У Всемирной организации здравоохранения нет и не было претензий к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» — были некоторые вопросы к документации. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — рассказал он.

По его словам, необходимые для регистрации препарата документы дооформлены. «Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты», — приводит слова министра ТАСС.

Мурашко добавил, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель, и все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V» в ВОЗ, устранены.

3 октября министр здравоохранения России встретился в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. В ходе переговоров все вопросы, связанные с регистрацией «Спутника V», были решены. «На сегодняшний день все барьеры сняты», — рассказал Мурашко по итогам встречи. Он уточнял, что для завершения процедуры преквалификации — официального одобрения ВОЗ на широкое использование вакцины — нужно лишь завершить «некоторые административные процедуры».

Гебрейесус, в свою очередь, на своей странице в Twitter поблагодарил Мурашко за визит, назвав встречу в Женеве конструктивной.

ВОЗ ранее приостанавливал процесс одобрения «Спутника V», но теперь он, по всей видимости, снова будет запущен. «Признание российской вакцины ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств будет означать, по сути, восстановление туризма между Россией и европейскими странами. Однако ни один из представителей этих организаций пока никаких дат не называет», — отмечает портал Profi.Travel.

Напомним, сертификаты о вакцинации «Спутником V» признают в Турции и еще 69 странах мира – в эти государства разрешен въезд иностранным туристам, привившимся российским препаратом. Недавно его также внесли в список «условно утвержденных вакцин» в Катаре — изменения вступят в силу с 6 октября.

«Одобрение вакцины не означает, что страна автоматически открывается для туристов. Но в любом случае, это очень хорошие новости — на 90% эмират уже в ближайшее время будет пускать россиян, привитых «Спутником V» без карантина. Думаю, это должно произойти в ближайший месяц», — полагает директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Евросоюз и США – откроются ли границы для россиян

Напомним, что «Спутник V» до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. А в США с ноября смогут попасть только иностранцы, вакцинированные препаратами, которые были одобрены для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов либо Всемирной организацией здравоохранения. В список таких вакцин входят препараты Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac. «Спутник V» пока такого одобрения не имеет. Однако работа ведется: Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как уточнил Мурашко в беседе с журналистами по итогам встречи, речь идет «о признании не вакцин, а сертификатов».

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — отметил министр.

Как обращал внимание ранее Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник V» сейчас зарегистрирован и широко используется во многих государствах. «Например, Аргентина. Министерство здравоохранения Аргентины ежемесячно в течение, наверно, последнего полугода, а может быть и более, публикует отчеты, полученные по «Спутнику V». Статистика более чем убедительна. «Спутник V» превосходит по безопасности и эффективности все другие вакцинные препараты, используемые против коронавируса», — подчеркнул он.