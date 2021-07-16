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Общество

Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. Как можно воспользоваться льготой

Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты 13% при улучшении жилищных условий

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Кремль опубликовал поручение президента, которое направлено на защиту интересов молодых семей. Глава государства ожидает, что к ноябрю будут разработаны поправки, освобождающие семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Об условиях новой льготы — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки, освобождающие семьи с детьми от налога с продажи жилья в случае последующей покупки новой квартиры. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 16 июля, на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в тексте поручения главы государства.

Отмечается, что президент ожидает доклад по этой теме до 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Защита молодых семей

Поручение президента уже прокомментировали в нижней палате парламента.

«Это предложение президента направлено, прежде всего, на защиту интересов молодых семей. Ведь действительно часто молодая семья, приобретая жилье, в том числе по ипотечному кредитованию, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия», — отметила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В соответствии с действующим законодательством, если жилье продается в течение трех лет после его приобретения, то такие сделки облагаются налогом в 13% от суммы продажи.

«Часто это является препятствием для улучшения жилищных условий в течение быстрого периода времени. Вместе с тем молодая семья за три года может увеличиться и, конечно, становится сложно проживать в стесненных условиях. Инициатива президента направлена именно на улучшение жилищных условий, а значит, пойдет на пользу нашим многодетным семьям, семьям с детьми, молодым семьям», — приводит RT слова депутата.

Ипотечные программы

1 июля кабмин продлил на год программу льготной ипотеки и расширил программу семейной ипотеки.

Ставка по льготной ипотеке повысилась до 7%. Установлена максимальная сумма кредита — 3 млн рублей для всех регионов.

Семейная ипотека по ставке 6% будет выдаваться семьям с одним ребенком в том случае, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для остальных субъектов РФ — 6 млн рублей.

При рождении первого ребенка семья сможет оформить по этой программе новый кредит или рефинансировать старый. Программа действует до конца 2022 года.

Материнский капитал

Напомним, что в 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 руб. 83 коп. Если в семье появился второй ребенок, то дополнительная выплата — 155 550 руб.

При рождении второго и третьего ребенка после 1 января 2020 года можно получить 639 431 руб. 83 коп., но только если ранее родители не пользовались материнским капиталом.

Если в семье родился третий ребенок, то она может получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Квартирный вопрос в Москве

Улучшить свои жилищные условия в течение ближайших пяти лет планирует каждый пятый москвич (20%), 6% откладывают это на более поздний срок. Такие данные по итогам опроса приводит ВЦИОМ.

22% жителей столицы отказываются от таких планов, поскольку у них нет возможности, а 50% не планируют улучшение жилищных условий.

Добавим, что в Европе ставка ипотеки варьируется от 2,75% до 3,25%, в Великобритании она составляет 2-2,5%, а в США - 1,75 - 2,25%. Вполне доступны жилищные кредиты и в Японии — не более 2,1%.

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