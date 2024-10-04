Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России. Вручение произошло в Грозном во время турнира по ММА ACA 180, трансляция которого велась на «Матч ТВ».

Рекорд был зафиксирован еще в 2023 году, тогда Адаму Кадырову исполнилось 16 лет, но для награждения «ждали подходящего момента». Также сын главы Чечни получил медаль за популяризацию Книги героев России.

В ноябре 2023 года министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы региона. Он отметил, что Кадыров-младший проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов «заступаться за религию». По словам министра, в своем юном возрасте Адам Кадыров несколько раз побывал в зоне специальной военной операции.

Ранее Адам Кадыров получил высшую награду Чечни.