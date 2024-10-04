Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России

close
dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России. Вручение произошло в Грозном во время турнира по ММА ACA 180, трансляция которого велась на «Матч ТВ».

Рекорд был зафиксирован еще в 2023 году, тогда Адаму Кадырову исполнилось 16 лет, но для награждения «ждали подходящего момента». Также сын главы Чечни получил медаль за популяризацию Книги героев России.

В ноябре 2023 года министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы региона. Он отметил, что Кадыров-младший проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов «заступаться за религию». По словам министра, в своем юном возрасте Адам Кадыров несколько раз побывал в зоне специальной военной операции.

Ранее Адам Кадыров получил высшую награду Чечни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами