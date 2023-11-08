«Адам воспримет это как аванс». Сын Кадырова за месяц получил пять наград и должность

Адам Кадыров удостоился ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Это пятая награда сына главы Чечни за последний месяц. Также Кадыров-младший получил карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», татарстанский «Дуслык», а также звание Героя Чечни. Несколько дней назад Адам получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Это произошло после того, как Кадыров-старший опубликовал видео избиения Никиты Журавеля в СИЗО своим сыном Адамом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За заслуги перед Кабардино-Балкарией

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам — удостоился ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом Кадыров-старший рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео со встречи главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и Адамом Кадыровым.

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку (Ахмата Кадырова), воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей», — написал Рамзан Кадыров.

Вручение награды подтвердил и сам Казбек Коков. Он в своем Telegram-канале отметил тесную взаимосвязь между Чечней и Кабардино-Балкарией, которых, по его словам, связывает многовековая дружба.

Другие награды

За последний месяц Адам Кадыров получил несколько государственных наград. 6 ноября Адаму был удостоен сразу двух наград: глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил сына главы Чечни орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.

24 октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык». Это вторая по значимости государственная награда в республике. Накануне объявления о награждении Адама депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал присуждение Кадырову-младшему звания Героя Чечни. Ее вручают за выдающиеся заслуги, связанные с совершением геройского подвига.

6 октября депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов заявил, что его племяннику — Кадырову-младшему — присудили звание Героя Чечни. По словам Делимханова, Адам смог наизусть выучить Коран.

Кроме пяти наград, сын Рамазана Кадырова удостоился почетной должности. 5 ноября министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адама назначили на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. По словам главы ведомства, 15-летний юноша, несмотря на молодость, уже обладает богатым практическим опытом. Каким именно, Алханов не уточнил.

Избиение Журавеля

16 августа уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил о проведении проверки после жалобы 19-летнего Никиты Журавеля на избиение со стороны 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Адама Кадырова. Сообщалось, что последний якобы избил Журавеля в СИЗО в Грозном, где он находился из-за сожжения Корана в Волгограде.

25 сентября глава Чеченской Республики опубликовал видео, на котором его сын Адам наносит удары подозреваемому в сожжении Корана Журавелю. Таким образом глава региона подтвердил факт избиения задержанного его 15-летним сыном.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил Кадыров.

19 мая в соцсетях появилось видео с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением священной книги мусульман. Как заявили в СК, дело передали в Чечню по «многочисленным обращениям» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими». В тот же период в Грозном прошел митинг при участии 60 тыс. человек, которые вышли на улицы в знак осуждения сожжения Корана.