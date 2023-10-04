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Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

Baza: полиция начала проверку после избиения Журавеля сыном Рамзана Кадырова

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Kadyrov_95/Telegram

Полиция начала проверку после избиения сидевшего в СИЗО за поджог Корана Никиты Журавеля сыном главы ЧечниАдамом Кадыровым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на ответы прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Согласно документам, проверку ведут сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного.

По данным портала, полицейским предстоит решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения российского законодательства. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни.

19 мая текущего года в социальных сетях распространилось видео сожжения Корана у Соборной мечети в Волгограде. Поджигателем был 19-летний Никита Журавель. Он признал, что провел акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей.

Молодой человек был арестован. СК РФ передал расследование уголовного дела против него правоохранительным органам Чечни, 27 мая его доставили в СИЗО в Грозном.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны Адама Кадырова.

25 сентября сам глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с нападением своего сына на Журавеля. Он заявил, что «гордится» поступком Адама и «уважает его выбор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля.

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