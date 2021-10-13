Врачи предупредили невротиков о высоком риске развития болезни Паркинсона

Люди с выраженным невротизмом более склонны к развитию болезни Паркинсона, обнаружили исследователи из университета штата Флорида. Об этом они рассказали в статье в журнале Movement Disorders.

Невротизм — черта личности, связанная с гневом, раздражительностью, тревожностью и эмоциональной нестабильностью. Исследователи проанализировали данные более 500 тыс. человек 40-69 лет из британского хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. Среди них за 12 лет наблюдений болезнь Паркинсона появилась у 1142 человек.

Участники исследования заполняли опросники, в том числе посвященные и чертам личности. 25% участников, у которых невротизм был наиболее выражен, сталкивались с болезнью Паркинсона на 80% чаще, чем те, кто набрал меньше всех баллов.

Депрессию и тревожность принято считать следствием болезни Паркинсона, однако, по-видимому, они могут предшествовать ей, повышая риски, поясняют авторы работы.

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности, после болезни Альцгеймера, неврологическое заболевание. Исследователи надеются, что своевременное выявление групп риска позволит принимать меры, способные сдержать развитие болезни.