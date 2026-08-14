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Политика

На Украине заявили о стремлении к полноправному членству в НАТО

Спикер МИД Украины Тихий: альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Украина стремится к полноправному членству в НАТО, и альтернативы этому нет. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Украина стремится к полноправному членству в НАТО. Мы можем все относиться скептически к НАТО, говорить, что оно работает, не работает, будем мы там, не будем. На сегодняшний день нет другой действующей системы коллективной безопасности. Только система коллективной безопасности, основанная на Вашингтонском договоре НАТО. Эффективно, неэффективно работает, давайте дискутировать. Просто альтернатив нет», — отметил он.

По словам Тихого, союзников НАТО «нужно иногда возвращать в жестокую реальность», и на июльском саммите НАТО в Анкаре было заявление о том, что Украина стремится в альянс и считает, что «альтернативы этому нет» в том числе потому, что безопасность Европы якобы «невозможно» обеспечить без вступления Украины в блок.

3 августа Залужный заявил, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Затем он отметил, что является сторонником НАТО, но призвал военный блок адаптироваться к современным угрозам.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тем, что Украину до сих пор не взяли в НАТО. В том же месяце он сказал, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

Кроме того, в июле генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Украина сейчас не имеет перспектив для вступления в Североатлантический альянс, потому что единогласной поддержки этого шага среди членов объединения нет.

Ранее на Украине упрекнули западных политиков в нерешительности.

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