У западных политиков отсутствует «политическая воля» для серьезных и решительных действий в отношении Украины. Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Запад продолжает бояться иногда даже не столько России, сколько собственной тени. Пока этот страх не пройдет, Запад снова будет топтаться на месте, и мы будем слышать заявления, а не действия. Пожалуй, еще не пора для появления решительных политиков. Возможно, этот летаргический сон, в котором находились и Европа, и Америка, продолжается. Но война в Украине все же должна остановить этот процесс», — отметил он.

Огрызко также выразил надежду на то, что придут «другие политики», которые будут действовать «гораздо смелее и решительнее».

Кроме того, в интервью Огрызко раскритиковал отношение президента США Дональда Трампа к Украине и отметил, что он так и не занял сторону Киева.

8 августа зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры не смогут избежать ответственности за действия, которые направлены на уничтожение России. Также Медведев отметил, что Запад продолжает вести лицемерную политику, так как выбирает ультиматумы и поставки оружия вместо компромиссов и посредничества.

В августе американский журналист Такер Карлсон подчеркнул, что НАТО использует Украину, чтобы уничтожить Россию.

Ранее Медведев высказался о противостоянии с Западом после СВО.