Залужный назвал «сказками» разговоры о вступлении Украины в НАТО

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса (НАТО), и разговоры об этом являются «сказками». Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, пишет «Европейская правда».

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. <…> Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно есть, и пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», — подчеркнул он.

По словам Залужного, Украина с «уровнем развития» ВСУ не может присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны». При этом экс-главком подчеркнул, что Киеву нужны технологии, которые есть в странах — членах НАТО, в том числе в области противоракетной обороны, космоса и так далее.

Залужный считает, что Украина, вероятно, присоединится к новым блокам и союзам, которые будут формироваться. И, вероятно, речь пойдет «о европейском военном блоке безопасности».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО отвечает интересам в том числе России. В конце июля Зеленский выразил недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО. В том же месяце украинский лидер отметил, что его страна принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

При этом генсек НАТО Марк Рютте сказал, что у Украины на данный момент нет перспектив для вступления в альянс, так как единогласная поддержка этого шага среди членов объединения пока отсутствует.

Ранее экс-главком НАТО указал на уязвимое место ВСУ.