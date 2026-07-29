Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский снова попросился в НАТО

Зеленский выразил недоумение, что Украину все еще не пригласили в НАТО
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тем, что Украину все еще не пригласили в Североатлантический альянс (НАТО). В интервью Fox News он подчеркнул, что не понимает причин такой позиции союзников.

Зеленский заявил, что «никогда не мог понять», почему Украина не вовлечена и не приглашена в НАТО. В этом вопросе страна хочет быть вместе с американцами и европейцами, указал он.

«Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно», — сказал Зеленский.

В июле Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление страны в НАТО сделает альянс сильнее. До этого Зеленский отметил, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

При этом генсек НАТО Марк Рютте указывал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс. Он объяснил это тем, что единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления.

Ранее на Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!