Зеленский снова попросился в НАТО

Зеленский выразил недоумение, что Украину все еще не пригласили в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тем, что Украину все еще не пригласили в Североатлантический альянс (НАТО). В интервью Fox News он подчеркнул, что не понимает причин такой позиции союзников.

Зеленский заявил, что «никогда не мог понять», почему Украина не вовлечена и не приглашена в НАТО. В этом вопросе страна хочет быть вместе с американцами и европейцами, указал он.

«Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно», — сказал Зеленский.

В июле Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление страны в НАТО сделает альянс сильнее. До этого Зеленский отметил, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

При этом генсек НАТО Марк Рютте указывал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс. Он объяснил это тем, что единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления.

Ранее на Украине рассказали о планах по вступлению в НАТО.