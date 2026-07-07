Зеленский связал будущее Украины с НАТО

Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает Clash Report.

«Украина принадлежит к НАТО. Потому что НАТО с Украиной — это альянс будущего», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский обратился к альянсу с просьбой срочно предоставить Киеву средства противовоздушной обороны. Он отметил, что Европе срочно нужна своя система ПВО, и континент не может ждать до 2030 года, передает его слова Independent.

«Европе нужны собственные эффективные противоракетные ракеты и системы. Эта работа уже ведется. Я призываю вас и всех наших партнеров уделить этому вопросу то внимание, которого он заслуживает. <…> Пожалуйста, помогите нам приобрести больше ракет противовоздушной обороны. Все остальное мы способны сделать сами», — отметил он.

В недавнем интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы, однако страну нужно сблизить с альянсом и дать ей статус, подобный статусу члены объединения. До этого посол Украины при НАТО Алена Гетманчук подчеркнула, что цель вступления в НАТО остается у Украины.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте отметил, что сейчас у Украины нет перспектив вступления в альянс.

Ранее стало известно о настрое Зеленского перед встречей с Трампом.