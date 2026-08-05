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Политика

Залужный объяснил резонансное заявление о членстве Украины в НАТО

Залужный заверил, что является сторонником НАТО
Reuters

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал себя сторонником НАТО, однако призвал военный блок адаптироваться к современным угрозам. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актов по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я - за НАТО», — сказал Залужный.

При этом он заметил, что «к НАТО возникает много вопросов как к блоку, который охранял старый мир». Он указал, что Североатлантический альянс доктринально находится в конце Второй мировой войны, в то время как Украина технологически ушла вперед. По его словам, конфликт с Россией вывел ВСУ «совсем на другой уровень», и теперь у НАТО нет выхода, кроме как переходить на новые стандарты.

«Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?», — сказал Залужный.

3 августа Залужный выразил уверенность, что Украина никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее МИД Украины прокомментировал слова Залужного о членстве в НАТО.

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