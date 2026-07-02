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Политика

Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе

Рютте: у Украины сейчас нет перспектив вступить в альянс
Global Look Press

В настоящий момент у Украины нет перспектив вступления в НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены против вступления Украины, в данный момент перспектив нет», — сказал он.

До этого политолог Андреас Умланд заявлял, что в настоящий момент Украина не может вступить в НАТО, а часть государств выступает против ее членства в Евросоюзе, в связи с чем Киев оказался между двумя интеграционными процессами.

В связи с этим он поддержал идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса по созданию Европейского оборонного союза, который может стать выходом из ситуации. По словам аналитика, этот союз может продолжить логику так называемой «коалиции желающих». Организация состояла бы только из тех государств, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы, указал Умланд.

Ранее Лавров предупредил, чем обернется появление войск Запада на Украине.

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