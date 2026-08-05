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Политика

Трамп рассказал, что произойдет при отказе Ирана от ядерного оружия

Трамп заявил, что отказ Ирана от ядерного оружия закрепят официально
Alex Brandon/Reuters

Отказ иранской стороны от ядерного оружия будет официально закреплен в соответствующих документах, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он поделился своими мыслями об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке в ходе интервью для телеканала Fox News.

Как сказал американский лидер, Тегеран никогда не будет владеть ядерным оружием.

«Они уже не могут [им обладать], но это будет формально [закреплено]», — добавил хозяин Белого дома.

На прошлой неделе Трамп объявил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа. Но, комментируя слова американского лидера, представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что страна не ведет никаких переговоров с Соединенными Штатами и в настоящее время контактирует только с Оманом по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В связи с этим хозяин Белого дома обвинил иранские власти в «двуличности». По его словам, Тегеран якобы «умоляет» Вашингтон о проведении встреч, но публично продолжает отрицать факт каких-либо переговоров.

4 июля президент США по телефону обсудил ситуацию вокруг Ирана со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Последний обратил внимание на готовность Москвы содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пообещал ударить по ядерному объекту в Иране.

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