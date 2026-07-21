Трамп пообещал ударить по ядерному объекту в Иране

Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

О намерениях нанести новый удар Трамп заявил на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии), мы будем бить очень мощно», — сказал он.

До этого издание Axios сообщало, что президент Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта. Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о прекращении огня. В администрации США изучают это предложение.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников получил предложение американцев по деэскалации конфликта и прекращению огня. До этого газета Washington Post (WP) писала, что США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США не допустят получения Ираном ЯО.