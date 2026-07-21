Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Трамп пообещал ударить по ядерному объекту в Иране

Трамп анонсировал удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
/Evan Vucci/Reuters

Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

О намерениях нанести новый удар Трамп заявил на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии), мы будем бить очень мощно», — сказал он.

До этого издание Axios сообщало, что президент Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта. Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о прекращении огня. В администрации США изучают это предложение.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников получил предложение американцев по деэскалации конфликта и прекращению огня. До этого газета Washington Post (WP) писала, что США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США не допустят получения Ираном ЯО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!