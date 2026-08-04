Трамп обвинил власти Ирана в «двуличности»

Власти Ирана, которые одновременно и запрашивают переговоры, и публично отвергают их проведение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер, в своем посте, также анонсировал новый раунд переговоров с Исламской Республикой.

По его словам, Тегеран одновременно стремится к проведению встреч с американской стороной, «умоляет» о них и публично отрицает факт каких-либо переговоров, заявляя, что имеет дело лишь с Оманом.

«Иранское руководство невероятно двулично!» — написал Трамп.

Президент США также отметил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив, несмотря на противоположные утверждения со стороны Тегерана.

Кроме того, Трамп отметил, что Вашингтон ведет переговоры о решении ядерного вопроса, и подчеркнул, что «Иран никогда не получит ядерного оружия!».

Накануне президент США отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации.

Ранее в России объяснили позицию президента США в отношении Ирана.