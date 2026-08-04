Трамп раскритиковал нефтяные компании в США из-за их доходов

Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что нефтяные компании в США слишком много зарабатывают.
Американский лидер выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он призвал нефтяные корпорации снизить стоимость бензина. Трамп заявил, что когда Соединенные Штаты «закончат с Ираном», все увидят, «как цены на нефть рухнут».
«Но они заработали слишком много денег. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много денег», — сказал он.
До этого Трамп заявлял, что его решения в отношении Ирана не приведут к сильному росту цен на нефть.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Кроме того, глава российского государства призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке.
Ранее Трамп объявил о блокаде Ормуза для Ирана и подогрел рост цен на нефть.