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Бизнес

Трамп оценил, как его действия в отношении Ирана повлияют на стоимость нефти

Трамп заявил, что его решения в отношении Ирана не приведут к росту цен на нефть
Norlys Perez/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что его решения в отношении Ирана не приведут к сильному росту цен на нефть. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа, передает «Интерфакс».

«Возможно, мы сделаем еще кое-что [в отношении Ирана], что может привести к повышению цены на нефть, но я не думаю, что она поднимется высоко», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, в начале конфликта он думал, что цены на нефть поднимутся значительно выше реального.

8 июля Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте не исключил, что НАТО может присоединиться к военной операции против Ирана.

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