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Политика

Трамп объявил о блокаде Ормуза для Ирана и подогрел рост цен на нефть

Трамп: США вводят блокаду Ормузского пролива для Ирана
Reuters

США снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами, но все остальные страны могут свободно им пользоваться. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

На фоне заявления главы США, судя по данным торгов, подорожание нефти ускорилось на 5%, и баррель ключевой американской марки Brent стал стоить больше $80.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Вашингтон возьмет под контроль Ормузский пролив и будет управлять им, как «хранитель», получая за это компенсацию за эту охрану от других стран, которые тоже пользуются этой водной артерией. Он подчеркнул, что США играли эту роль более полувека, не взимая плату, поэтому теперь рассчитывают заработать «много денег».

По неофициальным данным, за последние сутки американские военные провели через Ормуз около 20 коммерческих судов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Ирана, выразил озабоченность по поводу того, что начатый США и Израилем конфликт создал напряженность в ближневосточном регионе.

Ранее в России объяснили, зачем США закрыли Ирану Ормузский пролив.

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