Путин сообщил о новой тенденции в борьбе за нефть и газ

Конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке нефти и газа, его слова приводятся на сайте Кремля.

«В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа», — сказал глава государства.

На этом же совещании Путин предложил России не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Президент напомнил, что страны ЕС в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских нефти и газа. В связи с этим он поручил правительству РФ оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в Евросоюз уже сейчас. Российский лидер заявил о необходимости увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления.

