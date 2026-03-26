Путин предостерег бизнес от попыток «проесть» нефтяные доходы

Путин предостерег от попыток спустить конъюнктурные доходы от роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Он предостерег предпринимателей от соблазна немедленно «проедать» сверхприбыли, полученные благодаря росту котировок, пишет РИА Новости.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта. Но и рынки лихорадит. Может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды», — отметил глава государства, выступая 26 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Национальном центре «Россия».

Путин также подчеркнул, что аналогичный подход применим и к государственным финансам: не следует чрезмерно увеличивать бюджетные расходы за счет временных доходов.

По его словам, важно сохранять осмотрительность, поскольку рыночная ситуация может быстро измениться. Президент также подчеркнул необходимость долгосрочного планирования и стратегического подхода к управлению финансами.

Ранее Путин призвал нефтяные компании направить дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.