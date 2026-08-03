Трамп о плате за проход через Ормуз: «Если кто-то и будет это делать, это будем мы»

Трамп: США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив

США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я не позволю им взимать плату. Если кто-то и будет это делать, то это будем мы», — сказал глава государства.

Трамп добавил, что вопрос о взимании платы не обсуждается на переговорах с Ираном. При этом глава Белого дома снова заявил о полном контроле США над Ормузским проливом.

Накануне Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, страны якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу.

3 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации.

Ранее в США заявили о желании Трампа «перезагрузить» войну с Ираном.