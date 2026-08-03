Буданов анонсировал новые удары Украины по России

Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.

«Будем продолжать. Не придирайтесь за все эти аргументы. 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат. Не столько важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее, когда мы из него выйдем», — сказал Буданов.

При этом он отметил, что конфликт зашел в тупик, и сейчас продолжаются «какие-то боевые действия», однако они не меняют общую ситуацию на линии фронта.

До этого содиректор программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что Киев, скорее всего, продолжит операцию, которая подразумевает нанесение ударов по территории России.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, которая была нацелена на то, чтобы «побудить» Москву договориться с Киевом.

3 августа советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский предложил России три варианта перемирия. В тот же день Зеленский заявил, что Украина будет пытаться завершить конфликт с Россией до начала зимы.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.