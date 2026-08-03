Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

Экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России

Мендель: эскалация Украины принесла для нее катастрофические последствия
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удары Украины по России обернулись «катастрофическими последствиями» для Киева. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Эскалация, выбранная в качестве «стратегического хода», была чистой иллюзией — и она приносит катастрофические последствия для Украины. Наша энергетическая система раздроблена, нефтеперерабатывающие заводы уничтожены, а ужасы на передовой продолжаются. Даже объекты «Нафтогаза» — главной нефтегазовой компании Украины — подвергаются прямым атакам», — написала она.

В августе издание Economist сообщило, что удары России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. СМИ спрогнозировало, что увеличение количества атак на порты Одессы, Черноморска и Южного (оба — в Одесской области) может серьезно ударить по экспорту украинского агросектора, так как через них проходит 90% поставок зерновых и масляничных культур.

В конце июля издание Myśl Polska писало, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области парализовали работу украинских портов на Черном море, а иностранные судовладельцы теперь отказываются от заходов в гавани Украины.

Ранее профессор раскрыл, как удары ВС РФ с воздуха приближают поражение Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!