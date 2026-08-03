Удары Украины по России обернулись «катастрофическими последствиями» для Киева. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Эскалация, выбранная в качестве «стратегического хода», была чистой иллюзией — и она приносит катастрофические последствия для Украины. Наша энергетическая система раздроблена, нефтеперерабатывающие заводы уничтожены, а ужасы на передовой продолжаются. Даже объекты «Нафтогаза» — главной нефтегазовой компании Украины — подвергаются прямым атакам», — написала она.

В августе издание Economist сообщило, что удары России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. СМИ спрогнозировало, что увеличение количества атак на порты Одессы, Черноморска и Южного (оба — в Одесской области) может серьезно ударить по экспорту украинского агросектора, так как через них проходит 90% поставок зерновых и масляничных культур.

В конце июля издание Myśl Polska писало, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области парализовали работу украинских портов на Черном море, а иностранные судовладельцы теперь отказываются от заходов в гавани Украины.

Ранее профессор раскрыл, как удары ВС РФ с воздуха приближают поражение Украины.