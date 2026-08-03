В Швейцарии рассказали о контактах с США и Ираном по переговорам

МИД: Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу переговоров

Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель министерства иностранных дел конфедерации Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария поддерживает контакты со всеми вовлеченными странами и готова предоставить свои добрые услуги [посредничества], если стороны выразят такое желание», — сказал представитель ведомства.

Эльчингер добавил, что МИД Швейцарии пока не комментирует детали подготовки возможных переговоров.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, страны якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу.

3 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации.

Ранее в России объяснили позицию Трампа в отношении Ирана.