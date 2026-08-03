«Говорит сам с собой». В России объяснили позицию Трампа в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп постоянно блефует в своих заявлениях в отношении Ирана, в Тегеране это понимают и поэтому давят на Вашингтон через ограничения по Ормузскому проливу. Так эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов прокомментировал «Газете.Ru» слова американского лидера о том, что США и Иран начнут новый раунд мирных переговоров 3 августа.

«То, что говорит Трамп, постоянно походит на поток фантазий, особенно это касается ситуации на Ближнем Востоке. Иранцы со своей стороны часто его одергивают и говорят: не надо фантазировать, вы разговариваете сами с собой. Очередное заявление о начале нового раунда мирных переговоров из той же области фантазий», — сказал политолог.

Подобное поведение Трампа можно объяснить желанием укрепить позиции перед промежуточными выборами в Конгресс, считает эксперт.

«Трамп стучит ногами, у него промежуточные выборы на носу, а результата с Ираном пока ноль. Пытался воевать — не очень эффективно получилось, пытался выстроить мир — тоже провал. Иранцы же поняли, что ухватили Трампа и, в общем-то весь земной шар, за причинное место, посредством контроля Ормуза. Они могут влиять на цены на энергоресурсы», — подчеркнул Балмасов.

Он уверен, что постоянное повторение угроз со стороны Вашингтона привело к тому, что иранское руководство не воспринимает их всерьез.

«Иран видит, что Трамп дрейфит, даже зачастую блефует. Сколько уже было этих попыток: «Мы вас уничтожим». В Иране видят, что это истерика, что на самом деле он не хочет и не может реально заниматься решением кризиса», — заключил Балмасов.

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран проведут переговоры в понедельник, 3 августа. По словам политика, диалог Вашингтона и Тегерана продолжится в формате переговоров.

Он также напомнил, что отказался от решения совершить массированную атаку на Иран и отметил, что против этого выступала в том числе Саудовская Аравия.

Ранее в Иране опровергли заявление Трампа о переговорах с США.