Трамп отказался комментировать вывод войск США из стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп отказался от комментариев относительно информации о выводе американских вооруженных сил из Кувейта и Бахрейна. Соответствующий ответ американский лидер дал журналистам на борту президентского самолета.

«Я не хочу это комментировать», — сказал глава американской администрации.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщала, что Вашингтон приступил к выводу американских вооруженных сил с территории Ближнего Востока. Собеседники издания уточнили, что Пентагон выводит восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании, а также Саудовской Аравии.

Предполагается, что в Соединенные Штаты вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы. Один из собеседников отметил, что пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен тем, что администрация президента США Джо Байдена хочет сосредоточить силы на вызовах от России и КНР.

До этого агентство The Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило об уходе кораблей ВМС США из военной базы в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что США планируют усилить флот на Тихом океане.