В США рассказали о поисках «креативных» способов оказать давление на Иран

CNN: Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран

Пентагон ищет «креативные и нетрадиционные» способы оказать давление на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки Центрального военного командования (CENTCOM) страны военным аналитикам.

По данным журналистов, запрос был направлен по электронной почте 29 июля. По словам источника телеканала, сейчас командование США рассматривает все варианты действий, которые, в частности, позволят пересмотреть стратегию.

«В конечном итоге президент [США] захочет заключить сделку, поэтому он будет постоянно искать способы занять жесткую позицию и выйти из этой ситуации. <...> Временами нужны нестандартные умы — особенно если традиционные варианты исчерпаны», — сказал источник.

Накануне президент США объявил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, страны якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу.

3 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации.

Ранее американист увидел в заявлениях Трампа о переговорах с Ираном тень Обамы.