Медведчук: Зеленский хотел втянуть США в войну с Россией, но вернулся ни с чем

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в очередной раз хотел развязать большой конфликт и втянуть в него Дональда Трампа, но вернулся домой «с дыркой от бублика». Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает ТАСС.

По его словам, Зеленский приехал из Соединенных Штатов «с дыркой от бублика» не только потому, что ему отказали, а еще потому, что не смогли бы дать то, что он просит. Как указал Медведчук, президент много лет требует безоговорочного финансирования страны, и «чтобы Украину сделали «Большим Израилем», а просто Израиль подчинили Украине в качестве младшего партнера».

При этом Зеленский стремится подчинить Киеву и Евросоюз, поскольку Украина якобы защищает континент, указал политик. Он полагает, что обострив конфликт с Ираном, Зеленский рассчитывал задобрить Трампа, чтобы объединить два конфликта в одну большую войну, куда нужно будет вовлечь Китай и Индию.

«По большому счету, более дурацкий план придумать трудно. Зеленский предложил США не выход из войны в Иране, а с его помощью еще более там завязнуть, а заодно пойти на открытый конфликт с Россией, Китаем и Индией», — полагает Медведчук.

28 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшиеся в Белом доме, были содержательными. По его словам, делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.