Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Киеве 17-й день протестуют из-за отставки Федорова

В Киеве 17-й день подряд проходит митинг против отставки Федорова
Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинской столице митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны республики проходит 17-й день подряд. Об этом рассказало издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

Протестующие собрались в центре Киева с картонными плакатами.

30 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Михаил Федоров не захотел тихо и мирно покинуть пост, поскольку он и его западные спонсоры не успели достичь всех своих коррупционных целей.

До этого сам экс-глава министерства обороны высказал мнение, что настоящая причина его увольнения с поста — не конфликт с бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским, а реформа закупок в ведомстве. По словам Федорова, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг министерства усилилось давление, а в медиапространстве начали «сеять негатив».

Ранее эксперт рассказал, к чему может привести возвращение Федорова на пост главы МО Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!