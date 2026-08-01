В Киеве 17-й день подряд проходит митинг против отставки Федорова

В украинской столице митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны республики проходит 17-й день подряд. Об этом рассказало издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

Протестующие собрались в центре Киева с картонными плакатами.

30 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Михаил Федоров не захотел тихо и мирно покинуть пост, поскольку он и его западные спонсоры не успели достичь всех своих коррупционных целей.

До этого сам экс-глава министерства обороны высказал мнение, что настоящая причина его увольнения с поста — не конфликт с бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским, а реформа закупок в ведомстве. По словам Федорова, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг министерства усилилось давление, а в медиапространстве начали «сеять негатив».

Ранее эксперт рассказал, к чему может привести возвращение Федорова на пост главы МО Украины.