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Политика

Федоров рассказал, будет ли конкурировать с Зеленским на выборах

Федоров пообещал не конкурировать с Зеленским на выборах, пока идет СВО
Virginia Mayo/AP

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не намерен участвовать в политической борьбе против Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», — отметил он.

Федоров также подчеркнул, что не собирается противостоять Зеленскому в качестве оппозиции, пока продолжаются военные действия, и не планирует встречаться с демонстрантами, которые выступают за его возвращение на пост министра обороны.

До этого британское издание The Times писало, что Михаил Федоров может задумываться о возможности участия в президентских выборах. По его сведениям, экс-министра подталкивают к созданию новой политической партии, и он уже получил поддержку от ряда депутатов. Российские аналитики предполагают, что увольнение Федорова связано с его растущей популярностью, что могло вызвать опасения у президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной конкуренции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее протесты против отставки Федорова связали с отказом Украины от выборов.

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