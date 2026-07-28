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Политика

Зеленский завершил переговоры с Трампом

Зеленский покинул Белый дом после короткой встречи с Трампом
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его данным, встреча продолжалась час — с 09:47 (16:47 мск) до 10:52 (17:52 мск).

Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

28 июля телеканал NBC News сообщал, что лидеры обсудят военную поддержку Киева, а после переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Капитолий на встречу с сенаторами. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

По прибытии в Соединенные Штаты Зеленский заявил, что главные приоритеты Украины во время визита в США — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном.

Агентство Reuters писало, что Зеленский и Трамп в ходе встречи могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о воздушном перемирии не более чем измышления СМИ, и никакой конкретики по этой теме нет.

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.

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