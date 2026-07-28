В России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским

Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президенту США Дональду Трампу важно будет показать, что он все держит под контролем, что он все еще понимает, что делать с украинским конфликтом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог, американист Александр Асафов.

«Трамп во время встречи будет поддерживать иллюзию о том, что он все контролирует, даже украинский конфликт. Повестка Зеленского на встречу также понятна, она всегда одинакова: деньги, оружие и включение в конфликт любыми другими способами, возможностями и так далее», — отметил эксперт.

Он уверен, что американский президент будет играть свою обычную роль и говорить, что разрешение украинского конфликта близко.

«В ходе встречи с Зеленским Трамп будет играть в свою обычную игру о том, что все в порядке. Может быть, он повторит какие-то из заявлений госсекретаря Рубио, которые тот сделал после контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако на самом деле решений у Трампа не было и нет», — заключил Асафов.

Во вторник, 28 июля, украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе и другие подходы к урегулированию конфликта на Украине.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Ранее в России назвали скрытую цель визита Зеленского в США.